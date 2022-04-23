Диалог с президентами о посредничестве в переговорах с РФ я вел, у меня было несколько переговорных моментов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в метро.

По его словам, Турция показывает, что она хочет быть лидером среди посредников, среди гарантов о безопасности. При этом Зеленский отметил, что «такого от президента Азербайджана пока не слышал».

«Но хочу вам сказать, что президент Алиев всегда поддерживал Украину и поддерживает. Была гуманитарная помощь, была медицинская помощь. Я думаю, что Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать Украине. Это правда, это можно понять, потому что у них есть Карабах, есть этот вопрос, он исторический, он очень сложный. Я все понимаю. Это одна из немногих стран, которую мы понимаем по балансу нейтральности», — сказал Зеленский.(minval.az)