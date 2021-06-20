Войну в Афганистане начало движение «Талибан» и ответственность за нее несут также талибы.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани.

Глава государства напомнил, что правительство подготовило план по урегулированию, который обнародовало мировой и афганской общественности, однако «Талибана» до сих пор не имеет никакого плана.

По словам Гани, правительственные силы не теряют уважения к правам человека даже в ходе войны, в то время как талибы пытаются уничтожить страну, нарушая все нормы гуманитарного права.

Президент Афганистана привлек внимание к росту числа жертв среди мирного населения, он считает, что за участившимися в последнее время атаками талибов стоят определенные круги.

Гани призвал международное правительство не оставаться безучастным в отношении действий «Талибана».

Несмотря на усилия по установлению мира в Афганистане, насилие в стране не прекращается.

Афганские власти считают, что насилие и нестабильность усилились после того, как начался процесс вывода из страны иностранных войск.

По данным Совета национальной безопасности Афганистана, только в мае текущего года боевики из движения «Талибан» совершили 1455 вооруженных нападений.