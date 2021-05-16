Превосходство

Любой из нас в определенной ситуации чувствует себя интереснее, сильнее, образованнее других. Конечно, могут быть исключения из правил. Какой-нибудь мудрый-премудрый монах-отшельник почитает за благо объявить себя самым ничтожным из земных созданий. Хотелось бы верить, но кто может знать наверняка, какие мысли одолевают монаха в его уединении. Недавно прочла рассказ Тараны Вахид «Я-пылинка». В нем главный персонаж, женщина, прошедшая сложные испытания, хотела бы стать пылинкой, частичкой Вселенной, ничего незначащей, ни за что не отвечающей, легкой, свободной, вольной. Самой малой частичкой Вселенной. Пылинкой. Через что должна была пройти эта женщина, чтобы пожелать себе такую судьбу. Уничижение. Желание потерять свою личность, исчезнуть. Стать ничем. Та невидимая грань, перейдя которую, человек растворяется в массе. Таких же безликих пылинок. Крайность? Возможно. Эта крайность позволяет другим, тем, кто верит в свое превосходство, самоутверждаться.

Идея превосходства сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Превосходство мужчин над женщинами (в редких случаях женщин над мужчинами), сильных над слабыми, умных над глупыми, белых над черными, гетеросексуальных над гомосексуальными, в конце концов, просто взрослых над детьми. И самое главное: превосходство одной расы над другой. Именно это чувство превосходства позволило совершить тем или иным народам, расам, геноцид над теми, кого они определяли, как «недочеловеки». Всем известна расовая теория Гитлера, ввергнувшая образованную и культурную нацию немцев в ад геноцида других народов. Раса Ариев, Арийцев провозглашалась высшей расой, имеющей бесспорное право на владычество над миром. И в первую очередь расширение жизненного пространства. Совершенно законными, по нацистской расовой теории, объявлялся захват чужой территории и уничтожение местного населения. Данная теория, кроме того, что она псевдонаучна: смешивает лингвистическую и антропологические характеристики, она еще и просто преступна. Арийцами в научном контексте называли носителей индоиранских языков. В эту группу входили индусы, персы, цыгане и таджики. Да, те самые цыгане, которых Гитлер наравне с евреями обрек на уничтожение. Расовую теорию фюрер позаимствовал у французского дипломата и философа, аристократа Жозефа Артюра де Гобино. В его труде «Essai sur l’inégalité des races humaines» («Эссе о неравенстве человеческих рас» 1853), граф в соответствии с названием убеждает читателя в том, что есть расы высшие и низшие. В его труде определение «раса» расплывчато. В некоторых случаях оно трактуется как этнос. Данную трактовку использовал Гитлер.

Как получилось, что вполне разумные в самом начале пути Веймарской республики немцы пришли к такому трагическому разлому своей истории? Вопрос, на который до сегодняшнего дня ищут ответа и находят с разной долей успеха. Он остается актуальным и поныне. Дело в том, что в XXI веке идея превосходства одной расы над другой не утеряла своей актуальности, а значит сползание какой-либо нации в пропасть геноцида и сегодня возможна.

Теория, настаивающая на превосходстве одного этноса над другим, оказалась востребованной ярым армянским националистом, в сегодняшней Армении возведенным в ранг героя, Гарегином Нжде. В качестве идеолога Нжде придумал свой термин. Цехакронизм. В этом слове соединены два армянских слова: род и религия. Род, этнос, чистота крови, а для освящения данного постулата просто необходима религия. «Чистота крови» – одно из главных условий процветания и сохранения нации по Нжде. Мы помним, как трепетно нацисты относились к вопросу о «чистоте крови». Они приняли так называемые «Законы Нюрнберга» от 15 сентября 1935 года. Было принято три закона. «Закон о знамени Рейха», «Закон о гражданстве Рейха» и «Закон о защите немецкой крови и чести». Да, именно так назывался закон. О защите немецкой крови и чести. Евреи не имели права, по этому закону, вступать в законный брак с немцами и, даже, иметь внебрачную связь. За подобное «преступление» полагалось наказание в виде тюремного заключения, вплоть до смертной казни. Много чего еще придумали нацисты, не буду углубляться. Вот чистота крови и соответствующий антураж, ведущие к образованию моноэтнического государства, где этнос выступает в качестве истины в последней инстанции – это и есть квинтэссенция нацизма, и, как следствие, геноцида «недочеловеков». Идея превосходства нации, рода, племени, «расы» неотвратимо приводит к деградации, к краху.

Гитлер пришел к власти в результате многих причин, но упомяну об одной из них, о которой не всегда вспоминают. А именно, об идее превосходства. В Веймарской республике, первой демократической республики Германии, во главе государства стояли аристократы, в частности вторым президентом был Пауль фон Гинденбург. Генерал и аристократ. Рейхсканцлером стал Франц фон Папен. Гитлер, чтобы совратить электорат поставил на карту «своего парня», близкого к простому народу, понимающего чаяния простых немцев. То есть, для привлечения электората он выступал в качестве антипода персонажей по определению «превосходного», аристократического происхождения. Изображая на публику простого «рубаху-парня», он, в то же время, вел с аристократами тайные переговоры. Уже позже, придя к власти, он использовал ту же идею «превосходства» для того, чтобы привлечь всех немцев, уверяя их в том, что они «высшая раса», которой позволено все. В том числе и геноцид. Очевидно, что фюрер очень ловко поймал момент и манипулировал сознанием немцев. Политика фюрера, использовавшего в построении Рейха все низменные инстинкты человеческой натуры, привела к известному всем результату.

Идея превосходства может прорасти из многих постулатов. Древности нации, избранности богом, просвещенности. Выбор большой. Выбирай постулат (бездоказательное положение) и начинай культивировать идею превосходства Конечно, чаще всего политики в подобных случаях действуют в своих корыстных целях. Правда, иногда увлекшись идеей, они и сами начинают в нее верить. Собственные корыстные цели и роль пророка вполне могут дополнять друг друга.

Идея превосходства бесспорно присуща имперскому менталитету, по той причине, что империя, поглотив множество народов и, как правило, подчинив их, хотя бы условно, титульной нации, несет в своей основе идею превосходства этой самой нации. Империя, как любая чрезмерная и негибкая институция, рано или поздно разрушится. Но вот имперский менталитет… С ним все сложнее и хуже. Он, как заразный вирус, может отравлять сознание титульной нации долгие годы, иногда столетия. Сейчас, когда благодаря интернету мы можем наблюдать то, что происходит в любой точке мира, все, как на ладони. К примеру, президент Макрон, приехавший в Ливан, и пожуривший, как плохих учеников, премьер министра Ливана и высокопоставленных ливанских чиновников после взрыва горючих материалов в порту Бейрута в августе 2020 года. Такое возможно, только если вспомнить, что Ливан, когда-то был под управлением Франции после первой мировой войны. По этой причине, вероятно, французский президент позволяет себе патерналистский тон. Чувство собственного превосходства он даже не пытается как-то скрыть. Отмечу, что Франция первая оказала помощь ливанцам. Кто-то скажет, что в подобном случае можно проглотить высокомерие бывшего патрона. У меня другое, противоположное мнение.

Противоположностью превосходству является равенство. Равенство, как таковое, совершенная утопия. Нет в природе равенства, никогда не будет. Кто-то умнее, сильнее, красивее, хитрее… У каждого из людей свой потенциал. Так же обстоит дело и с этносами, и с государствами. Но разность не предполагает превосходства. Именно в разнообразии, в разноцветье мира и возможно найти рациональное зерно. Melting pot, плавильный котел, где смешались культуры разных этносов, позволил американской нации обрести свою силу. Сегодняшний расовый и этно кризисы в американской культуре, надеюсь, будут преодолены, учитывая их богатый опыт в этой области.

Мы все свидетели того, к чему приводит идея «превосходства». Не стоит об этом забывать ни одному народу, и нам, азербайджанцам, в том числе.