Pressklub TV начинает вещание

В телепространстве страны появился новый интернет канал. Первая трансляция его программ состоится 7 февраля в Youtube в 20:00 по бакинскому времени. В программу этого дня включены три передачи: «Дневник социальных сетей», «Ракурс» (о коллективном портрете кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах), а также «41-я параллель» (о современной жизни, актуальных проблемах Кавказа, включая региональные конфликты).

«Канал будет транслировать в основном аналитические программы, посвященные самым важным событиям, происходящим в стране, регионе и мире. Будут организованы дебаты, телемосты. При освещении различных тем он будет придерживаться таких важных принципов журналистики, как плюрализм, правдивость, беспристрастность – говорит председатель правления Бакинского Пресс Клуба Ариф Алиев. – Новый проект будет осуществлять профессиональная команда, которую возглавляет известный тележурналист Гулу Магеррамли».

Pressklub TV будет в эфире по вторникам и пятницам каждой недели.