Президент США Джо Байден назначил Карин Жан-Пьер помощником президента и пресс-секретарем Белого дома вместо Джен Псаки, которая покинет этот пост 13 мая. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В настоящее время Карин Жан-Пьер занимает позицию первого заместителя пресс-секретаря и заместителя помощника президента.

«Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидерство в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис от имени американского народа. Джилл и я знаем и уважаем Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от моего лица и лица этой администрации», — сказал американский президент.

Байден также поблагодарил Псаки за ее работу, подчеркивая, что она «подняла планку, прямо и правдиво общалась с американцами, сохраняя при этом чувство юмора».

«Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего наилучшего в ее движении вперед», — подчеркнул он.

Карин Жан-Пьер занимала пост советника президента Байдена в течение долгого времени. Она также была одним из руководителей коммуникационного блока в предвыборной кампании Байдена и занимала руководящие позиции в ходе его работы в качестве вице-президента в администрации Обамы. До этого она работала директором по связям с общественностью MoveOn.org и политическим аналитиком NBC и MSNBC.

В апреле издание Axios сообщало, что Псаки в ближайшее время планирует покинуть свою должность и перейти на работу на телеканал MSNBC. Источники издания рассказали, что Псаки ведет переговоры с телеканалом и может начать работу уже в мае.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о Карин Жан-Пьер, которая сменит ее на этом посту с 13 мая.

«Она станет первой темнокожей женщиной и первым представителем ЛГБТК+, который станет пресс-секретарем Белого дома <…> Она даст голос многим, а также заставит многих быть смелым в своих мечтах о том, что действительно возможно», — написала Псаки в социальных сетях.

Она также подчеркнула, что Жан-Пьер «умна», обладает чувством юмора и «моральным стержнем, который делает ее не только отличным коллегой, но и прекрасной мамой и человеком». (Газета.Ру)