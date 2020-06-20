Пресс-секретарь рассказал о самочувствии заболевшего COVID-19 Назарбаева

Пресс-секретарь заболевшего COVID-19 первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай рассказал о его здоровье. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 июня.

По словам Укибая, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, нет.

«Он уже провел несколько несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран», — рассказал Айдос Укибай.

Все документы и телеграммы поступают к бывшему лидеру республики в соответствии с санитарными предписаниями или в электронном формате.

18 июня пресс-служба первого президента Республики Казахстан cообщила о его заболевании. Назарбаев перешел на вынужденный домашний режим и продолжил работать дистанционно.

По данным республиканского минздрава на 19 июня, у 16 799 человек была диагностирована коронавирусная инфекция. 10 411 — вылечились, умерло 113 человек (aif/ru).