Полиция Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) расследуют угрозы, поступившие в адрес премьер-министра Нафтали Беннета.

Расследование было начато после того, как один из родственников Беннета получил письмо, в котором лежала пуля от огнестрельного оружия. Отмечается, что сам Беннет письмо не получал, хотя оно пришло в Раанану, где он проживает с семьей.

На публикацию всех деталей расследования наложен строгий судебный запрет. Из-за угрозы усилена охрана Беннета и его семьи. Напомним, что еще до формирования правительства уровень охраны Беннета и министра внутренней безопасности Аелет Шакед (оба от партии Ямина) был повышен до пятого — предпоследнего.

Нафтали Беннет заявил в ответ на информацию о расследовании угроз в его адрес, что «политический спор, каким бы глубоким он ни был, не должен перерастать в насилие, хулиганство и угрозы убийства». Мы должны сделать все, чтобы искоренить подобные явления, написал Беннет на своей странице в Facebook и добавил, что он не только политик, но также муж и отец, который должен защищать свою семью.

«Мы обязаны снизить накал политических страстей. Я призываю всех граждан со всех сторон политического спектра: настало время успокоения и примирения», — завершил он свое обращение к народу.