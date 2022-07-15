Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в результате санкций против России из-за ситуации в Украине в выигрыше оказался Китай, США остались при своих, а Европа проиграла. Выступая в пятницу в программе радиостанции Kossuth, глава венгерского правительства заявил также, что в целом санкции против РФ не достигли своей цели, поскольку не привели к урегулированию ситуации в Украине.

«Китай побеждает, Америка не проигрывает, Европа страдает», — сказал Орбан по поводу санкций, которые вызвали энергетический кризис в странах ЕС и позволили Китаю получать дополнительные объемы российского сырья по сниженным ценам. «Китай был полностью во власти арабов в плане нефти, но теперь он получает нефть из России», — добавил премьер.

Коснувшись экономической ситуации в Европе, он заявил, что «европейская политика выстрелила себе не в ноги, а в легкие, и поэтому задыхается» в связи с нехваткой энергоносителей. «В некоторых странах газа не будет, а в некоторых он будет, но окажется очень дорогим», — предостерег Орбан. Венгрия, по его словам, принадлежит к последней группе, и поэтому в среду правительство объявило там чрезвычайное положение в области энергетики, приняв специальный план действий.

Премьер сообщил, что для реализации этого плана создан оперативный штаб во главе с руководителем его секретариата Гергеем Гуйяшом. Ранее венгерские власти сообщили, что намерены принять такие меры, как увеличение производства газа внутри страны, расширение закупок газа за рубежом, ограничение использования газа по льготным ценам, временный запрет на экспорт определенных видов энергоносителей, расширение добычи угля, ускоренный перезапуск ряда мощностей электростанции «Матра», а также продление срока службы АЭС «Пакш», построенной по советским технологиям и использующей российское ядерное топливо. Правительство рассчитывает, что это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение венгерских семей и экономики страны по умеренным ценам.