Швеция будет соблюдать условия соглашения с Турцией и договоренности по экстрадиции террористов.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, выступая на Политическом форуме Альмедален.

Глава шведского правительства отказалась комментировать детали соглашения, отметив, что не стоит беспокоится тем, кто не причастен к террористической деятельности.

«Граждане Швеции не будут экстрадированы в соответствии с национальным и международным законодательством. Не нужно беспокоиться, если вы не участвовали в террористической деятельности», — подчеркнула Андерссон.

Премьер-министр не стала комментировать вопросы относительно того, на какие уступки пошли Швеция и Финляндия, подписав трехсторонний меморандум с Турцией в рамках процесса вступления скандинавских стран в НАТО.