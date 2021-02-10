Премьер-министр поручил обеспечить «MEDİA» административным зданием

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение «Об обеспечении исполнения Указа президента Азербайджанской Республики «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике».

Как сообщает АПА, премьер-министр дал соответствующие поручения Министерству экономики.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Минэкономики при согласовании с Министерством финансов, Агентством развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) и соответствующими госорганами, которые будут определены в процессе исполнения, в течение 15 дней должно представить Кабмину предложения по обеспечению MEDİA административным зданием и материально-техническому обеспечению.