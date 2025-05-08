Пакистан выразил благодарность Турции за усилия по содействию деэскалации и поддержанию мира в регионе.

Об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в соцсети Х.

«Поговорил с моим дорогим братом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за солидарность Турции с Пакистаном и его поддержку в этот критический момент. Ценю молитвы наших турецких братьев о жертвах вчерашних чудовищных ракетных ударов, нанесенных Индией. Проинформировал его о доблестных усилиях наших вооруженных сил, которые дали отпор врагу благодаря своей храбрости и профессиональному превосходству. Будем защищать наш суверенитет и территориальную целостность любой ценой», — написал политик.