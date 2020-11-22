Премьер Казахстана не принял извинения украинского коллеги

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отказался принять официальные извинения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за инцидент, в котором был замешан министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает телеканал 112.ua.

Служба безопасности не допустила Криклия на встречу с казахстанским премьером из-за обнаружения у чиновника поддельного теста на коронавирус. Согласно протоколу, лица, которые контактируют с премьером, должны предоставить негативные результаты теста на коронавирус. То, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности Мамина.

Таким образом, вcтреча с премьер-министром Казахстана 12 ноября прошла без участия министра инфраструктуры Владислава Криклия, которого на нее не пустили из-за обнаруженной подделки ПЦР-тестов (rg.ru).