После объявления частичной мобилизации в России премьер-министр Израиля Яир Лапид предложил увеличить число авиарейсов в страну, чтобы позволить российским евреям эмигрировать, пишет NEWS.ru.co.il со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Также Лапид, возглавляющий по совместительству МИД Израиля, поручил принимать больше иммигрантов из России. Для этого потребуется выдавать больше виз и обеспечить размещение мигрантов в стране, уточняет Israel Hayom

Согласно данным еврейского агентства «Сохнут», до начала войны с Украиной в России проживало 165 тыс. людей еврейского происхождения. После 24 февраля из России эмигрировали 20,5 тыс. евреев.

Весной этого года в «Сохнут» обращалось от 3,3 до 4,4 тыс. человек ежемесячно по вопросу репатриации в Израиль. За шесть месяцев войны израильский паспорт получило больше россиян, чем за весь 2021 год, сообщало министерство алии и интеграции Израиля.

По словам российского демографа Алексея Ракши, масштабы эмиграции в Израиль достигли уровня времен распада СССР. При этом в России за репатриацией в Израиль обращалось евреев на 40% больше, чем в Украине: 16,6 тыс. россиян против 11,9 тыс. украинцев.

«Люди бегут не от войны, а скорее от режима, который начинает все больше и больше выглядеть как тоталитаризм», – отмечал глава отдела репатриации Международного содружества евреев и христиан Бенни Хадад.