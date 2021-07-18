Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил в воскресенье подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции и ставят под угрозу здоровье окружающих. Об этом сообщила канцелярия премьера.

«Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», — говорится в заявлении. Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», — добавили в канцелярии.