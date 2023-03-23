Премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином хочет обсудить войну в Украине.

Встреча должна состояться на следующей неделе, пишет The Guardian. Выступая перед журналистами на саммите ЕС, Санчес назвал Китай ведущим мировым игроком и поблагодарил Си за приглашение отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений между странами.

По его словам, их встреча будет включать обсуждение глобального кризиса, вызванного вторжением России в Украину. «Думаю, важно из первых уст узнать, какова его позиция в отношении мира в Украине, и сказать ему, что сами украинцы будут ставить условия для начала этого мира, когда он наступит», — сказал испанский премьер.