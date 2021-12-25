Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в субботу призвал всех христиан, уехавших из страны, вернуться на родину и принять участие в ее возрождении.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал El Nashra, глава правительства присутствовал на рождественской службе, состоявшейся в кафедральном соборе Святого Иосифа в центре Багдада.

«Христианам принадлежит заметная роль в Ираке и необходимо поощрять их оставаться в стране, — подчеркнул аль-Казыми. — Я призываю всех христиан, покинувших Ирак, вернуться на родину и принять участие в ее возрождении». По словам премьера, определенные силы не оставляют попыток ослабить религиозно-культурное разнообразие Ирака. «В этой ситуации перед властями стоит задача дать людям надежду и укрепить независимость страны», — отметил он.

Он также указал, что диалог является единственным путем, который определит будущее для всех иракцев вне зависимости от религиозной принадлежности.

Согласно переписи населения, проведенной национальной комиссией по правам человека в марте прошлого года, в Ираке насчитывается 250 тыс. христиан из 1,5 млн, которые проживали там до 2003 года.

По данным комиссии, 130 тыс. христиан были насильственно перемещены, 115 были убиты и 161 похищен в период контроля террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) над городом Мосул в 2014-2017 годах.