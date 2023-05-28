Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в воскресенье новое здание парламента страны, оно заменит построенное еще во времена британского колониального господства. Церемонию транслируют индийские телеканалы в прямом эфире.

«Когда открывается новое здание парламента Индии, наши сердца и умы наполняются гордостью, надеждой и чаяниями. Пусть это культовое здание станет колыбелью силы, воспламеняющей мечты и превращающей их в реальность. Пусть это продвинет нашу великую нацию к новым вершинам прогресса», — сказал Моди перед началом первой встречи парламентариев в новом комплексе.

Серия обрядовых действий по открытию комплекса началась с рассветом. Ритуалы в соответствии с традициями индуизма, в которых принимал участие премьер, открыл хаван — огненная церемония, в ходе которой огню придается жертва богам (традиционно зерно, топленое масло, молоко, благовония). Затем состоялось внесение в новое здание сенгола (скипетра), который считается символом независимости Индии. Скипетр внес лично Моди. После этого в парламентском комплексе прошла коллективная молитва представителей различных религий Индии.