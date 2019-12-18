Премьер Франции заявил, что власти «полны решимости» провести пенсионную реформу

Правительство Франции полно решимости провести запланированную реформу пенсионной системы, несмотря на продолжающуюся в стране забастовку. Об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая на заседании Национального собрания (нижняя палата парламента).

«Забастовка и манифестация, которая сегодня разворачивается, против нашего проекта абсолютно легитимны», — подчеркнул премьер. «Но мы четко заявили о нашем проекте реформы, и мое правительство полно решимости реформировать пенсионную систему и сбалансировать бюджет пенсионной системы», — сказал Филипп.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась в стране 5 декабря. В ней приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы.

| 2019-12-17T22:37:45+00:00 18 декабря 2019, 07:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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