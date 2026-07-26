Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм пообещал отстаивать позицию Лондона в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, если это потребуется.

«Я ни в коем случае не могу сказать, что никогда не буду придерживаться мнения, отличного от его (Трампа — ред.), что мне не придется выражать другую точку зрения, если именно она будет правильной для Великобритании», — сообщил глава правительства в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

В ответ на вопрос, готов ли премьер открыто возражать Трампу, если он сочтет это нужным, Бернэм сказал: «Конечно». «Прежде всего необходимо защищать национальные интересы своей страны. Именно этого от вас и требуют, если вы хотите должным образом выполнять эту работу», — добавил лидер Лейбористской партии.

Бернэм возглавил правительство 20 июля и в первый же день провел телефонный разговор с американским лидером. Британский политик назвал это первое общение «очень теплым», однако дважды ушел от ответа на вопрос, будет ли он доверять Трампу. «Мир меняется, не так ли? И, очевидно, приходится определять позицию по мере развития ситуации», — пояснил Бернэм.