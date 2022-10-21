Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза в ходе саммита объединения в Брюсселе обсуждают возможность организации картеля для газовых закупок, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. По его словам, на данный момент соответствующие функции выполняют частные фирмы, а не непосредственно европейские государства.

«Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% [от общего объема импорта]», — цитирует слова Де Кроо ТАСС.

Как указал премьер Бельгии, впоследствии объем импорта газа, закупаемый в рамках картеля, можно будет развить. Де Кроо также подчеркнул, что участники саммита ЕС настроены на совместную работу по газовым вопросам. При этом политик так и не уточнил, как в объединении в целом оценивают идею об организации картеля для импорта «голубого топлива».