Предупреждение о возможности ужесточения карантинного режима в Азербайджане

Если не принять жесткие меры, то динамика инфицирования коронавирусом не снизится.
Об этом 2 декабря заявил директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев на брифинге оперативного штаба при Кабмине.
По его словам, эти меры дадут возможность за две недели взять ситуацию под контроль и уменьшить число случаев заражения COVID-19.
«После этого мы можем пойти на некоторые послабления. Эффективность принятых мер зависит от того, насколько они будут жесткими. Если этого не сделать, то больницы скоро окажутся переполненными», — сказал профессор.