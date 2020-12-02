Предупреждение о возможности ужесточения карантинного режима в Азербайджане

Если не принять жесткие меры, то динамика инфицирования коронавирусом не снизится.

Об этом 2 декабря заявил директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев на брифинге оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, эти меры дадут возможность за две недели взять ситуацию под контроль и уменьшить число случаев заражения COVID-19.

«После этого мы можем пойти на некоторые послабления. Эффективность принятых мер зависит от того, насколько они будут жесткими. Если этого не сделать, то больницы скоро окажутся переполненными», — сказал профессор.