Представители Индии и Пакистана обменялись в ООН резкими выпадами по теме Кашмира

Представительница постоянной миссии Индии при ООН подвергла резкой критике высказывание министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши по вопросу принадлежности Кашмира. Глава пакистанского МИД коснулся этой темы, выступая в понедельник с видеообращением на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации.

Он подчеркнул, что ООН способствует «установлению верховенства права, окончанию голода, борьбе с болезнями и бедностью ради целей устойчивого развития», но при этом отметил, что нельзя забывать о том, что у международной организации есть свои недостатки и недоработки. «Разногласия вокруг Палестины, а также Джамму и Кашмира являются примерами самых ярких и продолжительных споров в рамках организации. Население оккупированных территорий Джамму и Кашмира по-прежнему ожидает выполнения обязательств ООН по наделению их правом на самоопределение», — отметил он.

В свою очередь представительница миссии Индии при ООН воспользовалась правом ответного слова, посетовав на то, что индийская делегация надеялась, что «Генеральная Ассамблея пройдет без очередного упоминания беспочвенных лживых утверждений, которые стали отличительной чертой Пакистана на такого рода платформах». «То, что мы слышали сегодня, — это укрепившаяся сфабрикованная позиция относительно внутренних дел Индии, изложенная представителем Пакистана», — указала она.

«Мы категорически отвергаем злоумышленное и преднамеренное упоминание союзной территории Джамму и Кашмир, которая является частью Индии, — подчеркнула представительница индийской миссии. — Если и есть в повестке ООН какие-либо нерешенные вопросы, то они касаются борьбы с угрозой терроризма». При этом она подчеркнула, что Пакистан, по ее мнению, «является общемировым эпицентром терроризма».