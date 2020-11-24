Представитель ВОЗ призвала ограничить свободную продажу антибиотиков в аптеках

В Азербайджане необходимо ограничить свободную продажу антибиотиков в аптеках.

Об этом заявила 24 ноября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи на виртуальной пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе правильного использования противомикробных препаратов.

По ее мнению, вместо того чтобы просто предостерегать людей от использования антибиотиков, аптеки должны ограничить свободный доступ к этим препаратам.

«С этой целью необходимо проводить определенную работу, а также просвещать население», — сказала Х.Харманджи.

| 2020-11-24T11:32:46+04:00 24 ноября 2020, 13:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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