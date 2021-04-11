Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал при взрыве в Натанзе

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения ядерного объекта в Натанзе, на котором в воскресенье утром произошла авария.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает иранское государственное агентство телевещания.

Утром в воскресенье Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана, никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются. Позднее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением «ядерного терроризма».

| 2021-04-12T01:19:22+04:00 12 апреля 2021, 01:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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