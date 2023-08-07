Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян возмутилась тем, что на государственном телевидении Азербайджана был продемонстрирован 35-минутный фильм, в котором «вся суверенная территория Республики Армения представлена как территория Азербайджана».

«Это не что иное, как открытая пропаганда и вопиющая угроза соседнему суверенному государству», — отметила Ани Бадалян в соцсети X.

«Регионы Армении, столица Ереван и озеро Севан показаны без топонимов. Это – уже не первый случай, когда с помощью ложных нарративов Азербайджан подпитывает свою общественность антиармянскими настроениями. Это должно быть всеми решительно отвергнуто как поведение, достойное осуждения», — отметила Бадалян.

Бадалян нужно было всего лишь внимательно прослушать опубликованный ею же семисекундный видеоролик из 35-минутного фильма. Там говорится о территории Азербайджана до советской оккупации. Современная Армения появилась благодаря России после захвата Южного Кавказа. Она была создана на территории Нахчыванского и Эриванских ханств, в которых правили азербайджанские правители и проживали этнические азербайджанцы. В 1828 году на этих землях была сформирована Армянская область, в которую стали переселять армян.

В 1920 году советская Россия спасла армянскую государственность от Турции, с которой Армения заключила позорный для себя Александропольский договор. Таким образом, современная Армения обязана своему нынешнему существованию России.

Касательно заявлений Бадалян о «вопиющей угрозе суверенной Армении» со стороны Азербайджана, то здесь пресс-секретарю армянского МИД следует вспомнить о Конституции своей страны. Согласно Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года армянским парламентом, Нагорный Карабах был «воссоединен» с Арменией. Это положение закреплено и в Конституции Армении 1995 года. Тем самым на законодательном уровне государство задекларировало аннексию Карабахского региона Азербайджана. А 8 июля 1992 года Верховный совет страны принял постановление о неприемлемости каких-либо международных или внутренних документов, в которых Нагорно-Карабахская область указывалась бы в составе Азербайджана.

А если Бадалян помимо просмотра 35-минутного азербайджанского фильма и публикации по этому поводу в соцсети своей писанины найдет еще и время для ознакомления с содержанием официального сайта МИД Армении, то найдет лично для себя много откровений. К примеру, рубрику под названием «Нагорно-карабахская республика».

В этой рубрике содержится искаженная информация о событиях, произошедших в нынешнем Карабахском регионе Азербайджана в конце прошлого века. Помимо этого, на сайте МИД Армении есть также рубрика под названием «Культура в НКР».

Напрашивается логический вопрос – если Бадалян обвиняет Азербайджан в предъявлении территориальных претензий к Армении, то почему-же на официальном сайте армянского МИД содержится искаженная и провокационная информация о Карабахском регионе Азербайджана?

Разве это не открыто свидетельствует о том, что Армения продолжает предъявлять территориальные претензии к Баку, хотя армянский премьер Никол Пашинян неоднократно заявлял о готовности Еревана признать территориальную целостность Азербайджана, включая в это понятие и Карабахский регион?