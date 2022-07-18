Министр иностранных дел Чехии Ян Липаский, чья страна сейчас председательствует в Европейском союзе, заявил о намерении предложить странам объединения пересмотреть основы отношений с Российской Федерацией с учетом «новых угроз». Об этом он сказал перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — сказал дипломат.

По его словам, этот вопрос можно обсудить на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в конце августа этого года.

Липаский напомнил, что существует ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения Европейского союза и Российской федерации. По его мнению, эти принципы должны быть обновлены и адаптированы к новой «реальности враждебности».

«Нам надо быть подготовленными к российским угрозам», — заявил глава чешского МИД.