Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил о негативном влиянии конфликта в Украине на коллективную безопасность.

Как передает «Интерфакс», об этом он заявил на пресс-конференции в Астане по итогам встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

«Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться», — сказал Османи.

По его словам, этот конфликт повлиял «на коллективную безопасность», и как только он закончится, получится установить еще более тесное сотрудничество.