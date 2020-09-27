Председатель ОБСЕ призвал стороны карабахского конфликта к прекращению огня

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама призвал к немедленной деэскалации нагорно-карабахского конфликта и возвращению к режиму прекращения огня.

Как передает Report, об  этом говорится в заявлении действующего председателя.

«Я призываю всех причастных немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число убитых в конфликте не выросло еще больше», — заявил Рама.

Он добавил, что его личный представитель Анжей Каспшик находится в контакте с представителями всех сторон конфликта.

| 2020-09-27T17:21:52+04:00 27 сентября 2020, 17:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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