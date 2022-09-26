Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетит с официальным визитом Азербайджан, где встретится с председателем Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает ТАСС.

Ранее Володин в телефонном разговоре с Гафаровой подтвердил свой визит в Баку, который намечался на середину сентября. Как пояснили ТАСС в аппарате Госдумы, основная задача этого визита заключается в «обмене мнениями по всем вопросам текущей повестки российско-азербайджанских отношений» и в обсуждении роли парламентов в законодательном обеспечение шагов президентов. Спикер Госдумы последний раз посещал Азербайджан с официальным визитом 24-25 июня 2018 года. Кроме того, 23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча Володина с Гафаровой.

Ранее на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. В 2019 году президенты двух стран встречались три раза: 26 апреля на полях международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине, 3 октября — на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. Последний раз Алиев посещал Москву с официальным визитом 22 февраля 2022 года. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами.

Контакты России и Азербайджана также поддерживаются по правительственной линии. В 2020 году премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели ряд телефонных разговоров, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, меры по противодействию коронавирусной инфекции и др. 20 мая 2021 года в Москве состоялись их переговоры в рамках первого официального визита Асадова в РФ с момента его вступления в должность 8 октября 2019 года. В ходе этого визита был подписан ряд документов между министерствами и ведомствами России и Азербайджана.

Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели ряд встреч в 2020 и 2021 годах. В 2022 году главы МИД встречались 22 февраля в Москве, 10 марта на полях Анталийского дипломатического форума, 12 мая на полях СМИД СНГ в Душанбеа, а также 24 июня в Баку.

Также наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана. 22 июня 2022 года в Совете Федерации РФ состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.