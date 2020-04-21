Председатель ГЭЦ: «В этом году не планируется каких-либо уступок связанных с военной службой»

«Уступки, связанные с военной службой, зависят не от нас. Они регулируются законом».

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, такие уступки исходят от соответствующих госорганов, а ГЭЦ в соответствии с этим принимает решение: «В этом году в данной сфере не планируется каких-либо уступок».

М.Аббасзаде также отметила, что проходные баллы устанавливает не ГЭЦ: «Условия для участия в конкурсе также утверждаются в Кабмине. В этом году также в некоторых специальностях конкурсная ситуация будет выше, в некоторых ниже. Знать об этом заранее невозможно».