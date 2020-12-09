Предчувствие гражданской войны

Левон Тер-Петросян предвидит возможность гражданской войны в Армении, если Пашинян со своей командой добровольно не подадут в отставку. При этом ультиматум премьер-министру от большой группы оппозиционных партий истек в полдень 8 декабря. Затем начались протесты.

Но что дальше? Судя по всему, симпатии в их обществе действительно разделены примерно поровну и диаметрально. Может ли ситуация выйти из-под контроля, в том числе Москвы, которую теперь многие в Ереване не стесняются называть «предательницей Армении, помогшей сдать Арцах»?

Своими соображениями на сей счет поделился с # известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Ситуация, конечно, весьма шаткая. Я думаю, что власть не так сильна, чтобы отстоять собственные позиции, а оппозиция не так сильна, чтобы отбить эти позиции у правительства Никола Пашиняна. Мне кажется, всё будет решаться на площадке парламента, потому что все-таки большинство голосов остается за Николом Пашиняном и он может фактически переформатировать обстановку в свою пользу.

С другой стороны, назначенные им руководители силовых структур пока еще ему верны. Они могут создавать на площадях и улицах такую ситуацию, чтобы оппозиция не смогла перехватить инициативу. И в данном случае многое будет зависеть от того, насколько сам Никол Пашинян будет соблюдать такой политический этикет, призванный сохранить спокойствие, какую-никакую, но стабильность.

Потому что, безусловно, сейчас наиглавнейшими врагами Никола Пашиняна являются те самые полевые командиры, карабахские преступники, которые всколыхнули обстановку внутри Азербайджана в начале 90-х, а потом еще и перебросили огонь дестабилизации на территорию самой Республики Армения. Ну, тут, конечно же, прежде всего, в последние дни мы видим активность Роберта Кочаряна, который заявляет, что он бы не допустил нынешнего разворота событий, и, мол, жаль, что не были допущены к руководству армией и боевыми действиями генералы первой волны. Безусловно, эти его заявления носят провокативный характер. Кочарян является непризнанным лидером антипашиняновской колонны, признанным лидером карабахской шайки.

Наряду с этим очень активно ведет себя зять Сержа Саргсяна – Минасян. Этот дипломат регулярно распространяет антипашиняновские призывы и называет его преступником, вероотступником, и так далее.

Наконец, в самом Карабахском регионе Азербайджана высовываются полевые командиры времен Первой Карабахской войны вроде Виталия Баласаняна и прочих преступных элементов, которые скрывались за спинами российских военных, дабы уцелеть, а теперь у них вдруг прорезался голос.

То есть, сейчас в армянском обществе активизировалась разношерстная шайка, противостоящая Николу Пашиняну.

Я более чем уверен, что в этой ситуации, конечно, должно быть услышано предупреждение первого президента РА Левона Тер-Петросяна, который всегда проявляет и мудрость, и высокую гражданственность. Он предупреждает об опасности гражданского противостояния и, безусловно, оснований для этого немало. Но мне кажется, что как раз-таки вот в этой ситуации, наряду с Николом Пашиняном, должен и сам Левон Тер-Петросян немножко включиться в процесс. Потому что действующий президент республики Армен Саркисян фактически уже показал свою несостоятельность, пошел на поводу у улицы. Он тоже озвучивает провокативные слоганы части политических сил, церковных деятелей.

Поэтому сейчас для Армении более всего необходима внутренняя стабильность. Нужно переосмыслить все произошедшее и настроиться на волну здравомыслия. Другого нормального выхода у них нет.

Иного даже быть не может, потому что эта республика фактически уже испускает дух как субъект международного права. Она должна найти в себе силы, чтобы устранить не последствия поражения, а причины того большого многолетнего фиаско, с которым столкнулась Республика Армения. В этом виноват, к сожалению, не только Никол Пашинян, а вся правящая политическая верхушка, за исключением Левона Тер-Петросяна. Это и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и их ближайшее крипто-окружение, которое сначала обворовало, а потом обмануло собственный народ и подвело его к краю бездны.

Не уверен, что определенный оппозицией общий кандидат в преемники Пашиняна на посту премьер-министра Вазген Манукян является выходом из положения. Он тоже идет на поводу у низменных инстинктов толпы. Поэтому должны найтись мудрые люди, которые смогут обеспечить спокойствие общества на определенный переходный период. А там уже видно будет.