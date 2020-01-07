Праздники продолжаются: в Баку отметят китайский новый год

После новогодних праздников Баку продолжает веселиться: в столице готовятся отпраздновать Новый год по китайскому календарю. Помимо этого, «Зеркало» представляет обзор других мероприятий, которые запланированы на 12 января, день, когда по традиции отмечают наступление Нового года по старому стилю.

На приморском бульваре продолжает свою работу Новогодняя ярмарка, где бакинцы и гости города могут окунуться в атмосферу праздничной музыки, хорошего настроения, вкусных угощений, согревающих напитков, многочисленных сувениров и изделий ручной работы. Юных посетителей ждет специальная программа с аниматорами и face-art. Ярмарка завершится 15 января.

Посольство Китайской Народной Республики в Азербайджане и Азербайджанский национальный музей ковра приглашают всех желающих отпраздновать в Баку Новый год по китайскому календарю.

Как сообщили # в музее, с 10 по 18 января здесь будут проводиться мастер-классы, посвященные китайским традициям (чайной церемонии, вырезанию из бумаги украшений, изготовлению китайских фонариков и т.д.). Кроме того, будут демонстрироваться видеоролики на эту тему, а 11 января в 14.00 состоится лекция о китайском искусстве.

Мастер-классы будут вести преподаватели Института Конфуция в Баку. Помогать им – переводить с китайского мастер-классы – будут студенты-волонтеры, в рамках исполнения распоряжения Президента Ильхама Алиева «Об объявлении 2020 года в Азербайджанской Республике «Годом волонтеров».

Вход на все праздничные мероприятия в музей будет свободный. В Музее подчеркивают, что празднование китайского нового года в Баку станет еще одним шагом на пути укрепления отношений в сфере культуры между нашими странами.

12 января в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова Союз молодежи Азербайджана и Ассоциация танца Азербайджана при поддержке Министерства Культуры и JamGroup проведут конкурс «Международное искусство Умид».

В конкурсе примут участие танцоры различных возрастных групп.

«Наша цель – активно задействовать творческую молодежь, помогая ей адаптироваться на профессиональной сцене, развивать свои навыки. Участники конкурса, руководители групп смогут пообщаться и получить консультации с членами жюри нашего конкурса. А это будут очень известные личности, большие мастера и профессионалы своего дела», — заявил «Зеркало» член правления Союза Молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

В Русском драматическом театре по случаю старого нового года повторят представление «Новогодний звездопад», премьера которого состоялась 22 и 29 декабря. Юных зрителей ждет яркое костюмированное шоу, зажигательные танцы и песни, сразу 5 Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои.

Park Cinema отметит старый новый год показом театральной постановки компании Кеннета Браны The Winter’s Tale. История о любви, ревности, изгнании, прозрении и примирении поставлена одним из столпов британской сцены и экрана Кеннетом Браной в декорациях условного конца XIX века и безусловного рождественского чуда. Соль этой викторианской постановки, обрамленной в прологе и эпилоге кружащимися снежинками, – невероятно мощный актерский состав — Дама Джуди Денч, Джесси Бакли, Джон Даглиш, Майкл Пеннингтон, Том Бэйтман, Хэдли Фрейзер во главе с самим Браной. Актеры играют грустную шекспировскую сказку в завораживающе точном ритме, погружая зрителей в подлинную театральную магию.

Экранизация будет представлена 12 января в 13.00 в Park Cinema Flame Towers на английском языке с русскими субтитрами.