В селе Агали Зангиланского района состоялось большое праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, сообщили # в пресс-службе Министерства культуры.

В мероприятии приняли участие артисты Бакинского государственного цирка, Азербайджанского государственного молодежного театра, Азербайджанского государственного кукольного театра и Физулинского государственного

драматического театра.

Помимо Деда Мороза и Снегурочки, в праздничном мероприятии приняли участие члены актерской труппы Азербайджанского государственного театра кукол, а также талантливые вокалисты театра-студии Oyuq.

С интересом были встречены выступления кукольников, показавших сцены из нескольких спектаклей репертуара театра.

Особый колорит мероприятию придали патриотические и праздничные песни.