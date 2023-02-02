Кандидатура заместителя председателя Союза защиты прав человека из города Занджан Южного Азербайджана, находящейся под арестом Наргиз Мухаммеди выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Report, ее кандидатура вошла в шорт-лист, объявленный директором Института исследований проблем мира в Осло (PRIO) Хенриком Урдалом.

Сообщается, что Х.Урдал назвал кандидатов, занимающих первые позиции в списке, и на первой строчке расположилась Н.Мухаммеди.

В 2022 году Н.Мухаммеди была удостоена в Париже премии организации «Репортеры без границ» в категории «Отвага».