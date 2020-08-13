Правозащитник: Турецкий депутат-армянин выдвигает безосновательные обвинения

Ереванские СМИ растиражировали весьма любопытную новость — депутат-армянин парламента Турции Каро Пайлян на днях, во время своего визита в Бейрут, раскритиковал заявление главы МИД своей страны Мевлюта Чавушоглу о том, что тот, кто назовет себя в Ливане турком или туркменом, получит гражданство Турции.

Депутат парламента Турции армянского происхождения, член прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлян назвал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу «расизмом».

Посетив Бейрут после взрыва в портовой зоне ливанской столицы, Чавушоглу заявил: «Те жители Ливана, которые назовут себя турками, получат гражданство Турции. Это приказ президента нашей республики».

«В Ливане проживают представители многих наций, которые живут также в Турции. Это расистское заявление имело широкий общественный резонанс», — заявил Пайлян, обратившись к министру иностранных дел Турции со следующими вопросами:

Вам не стыдно за проявление расизма в многонациональном Бейруте? Неужели Турция – это страна только для турецких националистов?

«Разве вы не заметили, что ваша внешняя политика – это трагикомедия? Турция – республика тюркских племен?» — именно так завершил депутат свой запрос, сообщает сайт турецкой газеты Bianet.

Интересно, во-первых, причем тут расизм? И турки, и арабы (составляющие основу населения Ливана), и армяне относятся к одной и той же расе. Во-вторых, как по мнению Пайляна должен был звучать спич Чавушоглу? Получается, исходя из принципа многонациональности Ливана, он должен был либо пригласить всех граждан Республики Ливан принять гражданство Турецкой Республики, либо вообще промолчать. Довольно странная претензия, не правда ли?

Как передают СМИ со ссылкой на вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в течение последних нескольких дней авиарейсами из Бейрута в Ереван были доставлены более 100 ливанских армян. И что-то не было слышно, чтобы коллега Чавушоглу Зограб Мнацаканян заодно позвал переезжать в Армению и получать там гражданство представителей и всех других наций Ливана.

Пусть Пайлян и не гражданин Армении, но пример, как говорится, показательный. Обрадовались бы граждане Армении, если бы туда хлынули не только армяне Ливана, а еще и пострадавшие от взрыва арабы-мусульмане?

Исчерпывающий комментарий по этой ситуации дал # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Не берусь судить о причинах неосведомленности г-на Пайляна, но парламент Турции, одним из 3 депутатов-армян которого он является, принял в 2006-2009 гг. ряд документов, касающихся гражданства Турции и поддерживающих суть заявления Чавушоглу. Среди них отмечу закон «О гражданстве Турецкой Республики» (2009) и закон «О размещении в Турецкой Республике» (2006).

Закон о гражданстве основывается главным образом на принципе «права крови»: дети, рожденные от турецких граждан в Турции или за ее пределами, а также усыновленные ими являются гражданами Турции. Однако ст.12 этого закона предусматривает возможность приема в гражданство Турции и переселенцев турецкого происхождения. Порядок приема в гражданство Турции таких переселенцев описан в Законе о переселении.

Так что г-н Пайлян опоздал на 14 лет со своим сарказмом, неуместным тем более, что аналогичное законодательство о гражданстве существует и в Армении.

Так, согласно ст. 11.3 Конституции Республики Армения, «армяне по национальности приобретают гражданство Республики Армения в упрощенном порядке». Люди других национальностей, желающие получить гражданство Армении, тем самым поставлены в «расистские» (по Пайляну) условия — например, должны постоянно проживать на территории Армении на законных основаниях в течение 3-х лет.

Впрочем, если требует политика, гражданство в Армении могут признать за иностранцем-армянином и задним числом. Например, проживавший в Нагорном Карабахе гражданин Азербайджана Роберт Кочарян, который переселился в Армению лишь в марте 1997 года, уже в марте 1998 года был избран там президентом. Согласно ст. 50 Конституции Армении, он должен был являться гражданином этой страны не менее 10 лет. А он проживал там всего 1 год. Даже по известному решению о «миацуме» (аншлюсе) Армении и Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 г., на которое сослался Конституционный Суд Армении и которое противоречило демагогии о «независимости НКР» с 1991 г., гипотетическому армянскому гражданству Кочаряна должно было исполниться чуть больше 8 лет. Ну, что же, тем хуже для математики.

Возвращаясь к обделенным «расистами» ливанцам нетюркских национальностей, отмечу, что и им также не закрыта дорога к получению турецкого гражданства, хотя вряд ли они изменят пламенной любви к более зажиточным странам Евросоюза. Можно вложить в Турцию инвестицию размером более 250.000 долларов, выйти замуж или жениться, быть усыновленным, поработать 5 лет по рабочей визе, и т.п.