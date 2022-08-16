Генеральная прокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов канцлера ФРГ Олафа Шольца по делу о фискальном скандале, связанном с гамбургским банком M.M.Warburg. Об этом сообщило во вторник, 16 августа, издание Der Tagesspiegel.

Как пояснила главный прокурор Миа Шперлинг-Карстенс, генпрокуратура отклонила жалобу адвоката на отказ от уголовного преследования. В феврале гамбургский юрист Герхард Штрате подал заявление «по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов» против Олафа Шольца, бургомистра Гамбурга Петера Ченчера и ряда других лиц. Генпрокуратура на данном этапе отвергла заявление как «необоснованное», подтвердив тем самым решение прокуратуры Гамбурга, которая ранее отказалась от возбуждения уголовного дела.

В отказе Генпрокуратуры говорится, что нет «достаточных фактических оснований для подозрений в том, что предполагаемое уклонение от уплаты налогов банком M.M.Warburg сознательно или добровольно поощрялось ответственными лицами в финансовой администрации Гамбурга».

В 2016 году налоговые органы Гамбурга отказались от требования о возврате 47 млн евро банком M.M.Warburg в связи со сделками cum-ex. В то время Шольц занимал пост мэра этого города. Следователи изучали вопрос, было ли оказано политическое влияние на налоговые структуры. (DW)