Правительство Великобритании начало проверку в отношении экс-премьера Кэмерона

Правительство Великобритании начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона (в 2010-2016 годы) на фоне публикаций СМИ о том, что он мог нарушить закон о лоббизме, одобренный в свое время его же кабинетом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель канцелярии главы британского правительства.

По его словам, речь идет о «независимом рассмотрении от имени премьер-министра», начатом секретариатом кабмина. Его целью будет установить все детали «финансирования цепи поставок и сопряженной с нею деятельности правительства и той роли, которую в этом сыграла компания Greensill Capital». Именно в ней с 2018 года работал в качестве советника Кэмерон.

«Во время этого независимого рассмотрения также будет изучено, каким образом распределялись контракты и каким образом представители бизнеса взаимодействовали с правительством», — приводит слова представителя Даунинг-стрит агентство PA.(ТАСС)