Правительство России одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, сообщается на сайте кабинета министров. Документ будет внесён в Госдуму.

В законе также говорится о пересмотре не реже одного раза в год списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

— Одобрить проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — сказано в заявлении.

Закон также предлагает обеспечение россиян препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Объём помощи должен быть не менее, чем это предусмотрено списком жизненно необходимых и важнейших лекарств.