Правительство Греции раскрыло детали присоединения DESFA к TAP

Государственный оператор газораспределительной сети Греции DESFA, 66% которой владеет итальянская компания Snam A.G., желает стать пятым акционером терминала LNG на севере страны в Александрополисе.

Об этом во время выступления на энергетическом форуме Юг-Восток заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис.

По его словам, в ближайшие дни ожидается достижение соглашения по акционерному контракту: «Интерес к проекту связан с преждевременной резервацией газа, который в течение 15 лет будет транспортироваться 12 трейдерами, полный запуск его ожидается к концу 2022 или в начале 2023 года».

Отметим, что Snam владеет 20% в Трансадриатическом газопроводе (TAP).

Источник в DESFA ранее сообщал Reuters о том, что DESFA заинтересован в покупке 20%-й доли в терминале LNG на севере страны в Александрополисе. По информации источника, плавучий терминал соответствует проекту общих интересов Еврокомиссии, его годовой объем составит 6 млрд кубометров, а стоимость — 380 млн евро или 448 млн долларов США. Греческие воды близки к турецким границам, что создаст условия для подключения к другим трубопроводным системам, включая TAP.

На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум «Шахдениз» 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода — 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км — Албании, 105 км — дну Адриатического моря, 8 км — Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая — на дне моря (-820 м).