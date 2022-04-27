Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что требование России изменить порядок оплаты за российский газ является «шантажом и давлением», но поставки в Грецию идут в обычном режиме.

«Газпром» утром в среду полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с этим собирает совещание по энергетике.

«Мы давно готовы к любому возможному развитию событий. Для нашей страны на данный момент не стоит вопрос безопасности поставок. Идет нормальный поток поставок. У страны есть контракты на поставку как у государства, так и у частных компаний с «Газпромом», срок действия которых истекает в конце 2026 года. Наши контракты намного долгосрочнее, чем у стран, где наблюдалась проблема», — сказал Иконому в интервью телеканалу Skai. Текст интервью распространила пресс-служба премьера.

«Конечно, никто не может успокаиваться, и никто не может быть уверен, что процедуры, действующие в обычное время, будут действовать и сейчас», — сказал Иконому.

По его словам, правительство ранее разработало альтернативные пути поставки энергии, прежде всего, максимальное использование терминала СПГ в Ревитусе.