В Черногории парламент сверг вотумом недоверия прозападное правительство Дритана Абазовича.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает издание Balkan İnsight.

Черногорский уяд в пятницу был отправлен в отставку голосами 50 депутатов 81-местного парламента.

Парламент поддержал вотум недоверия, инициированный партией президента Мило Джукановича и меньшими партиями в правящей коалиции, что усугубило политическую нестабильность в стране. Администрация во главе с Абазовичем стала правительством с кратчайшим периодом правления в политической истории Черногории – она пришла к власти только в апреле.

Голосование прошло через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью. Хотя просербские партии высоко оценили этот шаг, партнеры Абазовича по правящей коалиции призвали к досрочным выборам, заявив, что документ был подписан без широкого консенсуса.

Голосование разорвало политический альянс между Абазовичем и Демократической партией социалистов, возглавляемой политическим ветераном Мило Джукановичем, который потерял власть в августе 2020 года после трех десятилетий пребывания в должности, но в апреле начал поддерживать администрацию Абазовича.

«То, что сейчас происходит в Черногории, будет иметь один результат: либо Мило Джуканович, либо Дритан Абазович исчезнут с политической сцены. Это политический конфликт, в котором кто-то должен потерпеть поражение», — сказал Абазович в парламенте за несколько минут до голосования о вотуме недоверия.

Абазович также обвинил организованные преступные группы, занимающиеся контрабандой сигарет и кокаина, в финансировании некоторых политических групп, стоящих за вотумом недоверия.