Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Буркинийское информационное агентство.

По его информации, 18 января правительство денонсировало соглашение от 17 декабря 2018 года, регулировавшее военное присутствие Франции в стране.

20 января агентство Reuters сообщало, что в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, прошел митинг против военного присутствия Франции в стране. Уточнялось, что на демонстрации собрались несколько сотен человек, которые скандировали антифранцузские лозунги, требовали ухода из страны военного контингента Франции, поджигали французские флаги, а также убирали ими мусор.

До этого газета Le Monde писала, что во Франции допустили вывод сил специального назначения с базы, которая расположена в столице Буркина-Фасо Уагадугу. По информации издания, «трения» между странами возрастают после нового государственного переворота в Буркина-Фасо. До этого в стране произошло нападение на здание французского посольства.