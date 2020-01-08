Правительство Британии призвало Иран не отвечать на убийство Сулеймани

Правительство Великобритании призывает руководство Ирана «воздержаться от соблазна» дать жесткий ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом, выступая во вторник в Палате общин британского парламента, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«В ближайшие дни мы будем делать все возможное для того, чтобы убедить Иран выбрать другой путь. Питать иллюзий не следует: задолго до гибели Сулеймани Иран начал все более активно предпринимать шаги по дестабилизации обстановки [в регионе], в том числе готовя операции против диссидентов в Европе и захватывая гражданские суда. Это агрессивное поведение не могло остаться без ответа, — сказал Уоллес. — Правительство Ее Величества призывает Иран вернуться к поведению нормальному для страны, которой он стремится быть, и воздержаться от искушения дать ответ [на убийство Сулеймани]».

Уоллес также добавил, что основная цель Лондона в сложившейся ситуации — добиться разрядки напряженности. «Никто из нас не заинтересован в конфликте, и никто не хочет, чтобы наши граждане, друзья и союзники подвергались риску», — подчеркнул Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства также добавил, что Лондон вместе с Парижем и Берлином работает над тем, чтобы «перезапустить иранскую ядерную сделку», которую стороны считают «необходимым условием для обеспечения большей стабильности в отношениях с Ираном».(Правительство Британии)