Правительство Азербайджана утвердит новый соцпакет в связи с коронавирусом

В Азербайджане будет утвержден новый социальный пакет в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса (Covid-19).

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он сказал, что если пенсионеры, лица, освобожденные от работы и обучения в связи со сложившейся ситуацией, будут сидеть дома, то позволят спокойно работать тем, кто работает по найму на сдельной основе:

«Но они этого не делают, поэтому государству приходится ужесточать правила. Возможно, это в какой-то степени ограничивает и возможности тех, кто кормит свою семью, работая на повседневной работе. Но хочу сказать, что государство учитывает это. Очень скоро, наверное, в начале апреля правительство примет и утвердит предложения по социальной защите физических и юридических лиц, а также групп, нуждающихся в социальной защите».

| 2020-03-28T23:40:31+00:00 29 марта 2020, 02:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss