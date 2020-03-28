Правительство Азербайджана утвердит новый соцпакет в связи с коронавирусом

В Азербайджане будет утвержден новый социальный пакет в связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса (Covid-19).

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он сказал, что если пенсионеры, лица, освобожденные от работы и обучения в связи со сложившейся ситуацией, будут сидеть дома, то позволят спокойно работать тем, кто работает по найму на сдельной основе:

«Но они этого не делают, поэтому государству приходится ужесточать правила. Возможно, это в какой-то степени ограничивает и возможности тех, кто кормит свою семью, работая на повседневной работе. Но хочу сказать, что государство учитывает это. Очень скоро, наверное, в начале апреля правительство примет и утвердит предложения по социальной защите физических и юридических лиц, а также групп, нуждающихся в социальной защите».