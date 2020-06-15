Правительство Афганистана и Талибан начнут мирные переговоры

Воюющие стороны в Афганистане согласились начать долгожданные мирные переговоры в Катаре, возможно, уже в этом месяце, чтобы договориться об устойчивом прекращении огня и политическом урегулировании многолетнего конфликта в Афганистане.

Представитель Талибана подтвердил это в воскресенье «Голосу Америки», не уточнив, когда начнется диалог.

Источник в правительстве Афганистана сообщил «Голосу Америки, что президент Ашраф Гани принял предложение правительства Катара о проведении межафганских переговоров в Дохе, где находится политический офис Талибана.

«Правительство Афганистана согласилось лишь на первую встречу в Дохе, никакого соглашения о месте проведения прямых переговоров пока не достигнуто», – написал в «Твиттере» в воскресенье пресс-секретарь Гани Седик Седикки.

Ранее в Катаре проходили переговоры Талибана и США, которые привели к заключению в феврале соглашения, направленного на прекращение войны в Афганистане. Соглашение требует от сторон конфликта в Афганистане начать мирные переговоры о том, чтобы навсегда положить конец боевым действиям в стране.