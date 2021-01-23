«Правительства стран не успевают коррелировать зарплаты с ценами на продовольственном рынке» — российский эксперт

Одна из приоритетных целей США – это экономическое противостояние с Китаем. Однако, как уже стало понятно, легко это не будет. Как поясняет # российский экономист Василий Колташев, на сегодня Китай по всем экономическим пунктам опередил США, кроме уровня среднего потребления на человека.

«Нужно еще добавить, что Китай также, как и все остальные страны, столкнулся с экономическим упадком в конце 2019 — начале 2020 гг., но он быстрее всех вышел из кризиса, и сейчас уже идет восстановление экономики», — сказал он.

Аналитик также добавил, что одним из факторов роста китайской экономики являются крупные инфраструктурные проекты по всей стране, что дает ей экономический рост.

«Но самое важное – это то, что Китай является новым локомотивом промышленного развития мировой экономики. США уступили лидерство Китаю. Это событие грандиозно по своему значению. Предыдущий прорыв случился в 70-е годы XIX века, тогда США перехватили лидерство у Великобритании, которая терпела экономический кризис, и заняли лидирующие позиции в мировой рыночной экономике. Сейчас же эстафету принял Китай», — считает эксперт.

Китай сейчас рапортует о перезапуске своей экономики и заявляет, что в силах потянуть за собой дружественные рынки, прежде всего рынки Юго-восточной Азии и других стран Евразии, и это нужно расценивать как историческое событие мирового масштаба, говорит эксперт.

«Локомотив мировой экономики меняется не часто. Нужно понимать, что Китай не просто превзошел США по каким-то пунктам, а взял на себя функции локомотива всей мировой экономики, и это важнее всего», — сказал он.

Аналитик считает, что США за счет эмиссии доллара, через «печатный станок» и санкции пытаются поспевать за Китаем, однако печатный станок ФРС приводит к побочным эффектам – таким, как мировая инфляция.

«Эта инфляция, безусловно, приведет к росту мировых цен на продукты питания и нефть. Процесс уже начался. В такой ситуации большая нагрузка падает на правительства, которые должны бороться с ростом цен на потребительские товары и пытаются сдержать цены на жилье, потому что они могут подскочить до небывалого уровня и даже стать недоступными для среднего класса», — сказал он.

В такой ситуации, считает Колташев, цены на нефть будут расти, и хорошо, если национальные валюты будут укреплятся.

«Только так можно спастись от глобальной инфляции. Нужно понимать, что именно долларовая инфляция является причиной роста цен на нефть и другие продукты. Мы еще увидим небывалый рост цен на золото, зерно, мясо, бобы, сою, растительное масло и многое другое, именно из-за того, что возникла большая валютная диспропорция», — полагает он.

В такой ситуации спасением может стать упор стран на сельхозпродукцию, однако в связи с высокими ценами на мировых рынках будет большой соблазн продавать ее и зарабатывать. «Но я считаю, что нужно стабилизировать цены этой продукции на внутреннем рынке. Потому что правительства зачастую не успевают коррелировать зарплаты с ценами на продовольственном рынке», — резюмировал он.