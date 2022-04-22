«В настоящее время завершается процесс согласования правил ведения Реестра СМИ с учреждениями. После согласования они будут представлены правительству, и в соответствующем порядке будут утверждены правила».

Об этом в интервью АПА сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что после утверждения правил программное обеспечение и другие технические требования к реестру будут разработаны и доработаны с учетом требований информационных технологий.

По словам Исмаилова, в ближайшее время они будут представлены медиасообществу.

Что касается суммы оплаты за выдачу или замену журналистского удостоверения, то А.Исмаилов отметил, что согласно закону «О Медиа» за это предусмотрена определенная плата.

По его словам, за все услуги, предоставляемые государством, взимается определенная плата, пошлина: «Это обсуждается в настоящее время. Нужно установить определенную плату за выдачу удостоверения. То есть после утверждения мы передадим соответствующую информацию об этом СМИ. Расходы, связанные с разработкой и предоставлением удостоверения для осуществления какой-либо деятельности журналистам, не будут превышать ее. Это не очень дорогая услуга».