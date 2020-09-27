«Правила игры известны: либо ни Турция, ни Россия, либо и Россия, и Турция»

Кремль знает, что если выступит на стороне Армении, то столкнется с Турцией, об этом сказал # политолог Ахмед Алили, комментируя ситуацию на линии соприкосновении войск.

«Азербайджанская армия достаточно сильна. Ей не нужна поддержка извне ни по уровню материального обеспечения, ни по уровню подготовки. Если и понадобится турецкая помощь, то только в одном случае, если на стороне Армении будет воевать Россия. То есть турецкие военные силы нужны будут для баланса сил в регионе. Только в случае вмешательства России на стороне армян возможно приглашение Турции», — сказал эксперт.

По его словам, без открытой или скрытой поддержки Россией армянской стороны Турция не будет вмешиваться в конфликт, и сам Азербайджан тоже будет против ее вмешательства.

«То есть правила игры известны: либо ни Турция, ни Россия, либо и Россия, и Турция», — сказал он.

Говоря о российской реакции на происходящее, Алили отметил, что ее можно считать нейтральной: Кремль прекрасно знает, что если вступит в войну, то вмешается и Турция , что приведет к большой войне в регионе.

«Таким образом, мы получим новый крупный конфликт масштабов Ближнего Востока. Россия может рисковать разными военными авантюрами вдали от своих границ, но рисковать войной у себя на границах она не будет. Конфликт на Южном Кавказе может перекинуться и на Северный Кавказ. Поэтому Москва выступала за сохранение статус-кво и за урегулирование данного конфликта исключительно дипломатическим путем», — подчеркнул он.

Политолог также добавил, что Баку всегда старался решить этот конфликт мирным путем, так как для Азербайджана армяне, проживающие в Карабахе – это граждане нашей страны.

«В Баку всегда понимали, что построить мир после военных действий в этом регионе будет сложно. Но, к сожалению, армянские лидеры отказались подписывать какие-либо соглашения, которые были на столе переговоров. Армянские лидеры должны были открыто говорить своему обществу о достигнутых договоренностях.

Иными словами, они должны были готовить стороны к миру, но этого не произошло. Напротив, Пашинян пошел дальше на обострение и начал заявлять о том, что «Карабах- это Армения», чем по сути похоронил весь переговорный процесс», — резюмировал он.