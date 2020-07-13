«Правдолюбцев» всего мира устраивает одно: и армяне, и азербайджанцы висят на «карабахском крючке»

Международное сообщество, выступающее якобы за мир во всем мире, воочию убедилось в том, что нельзя подносить горящую свечку к бочке с порохом, надеясь, что она не взорвется. Вчера на армяно-азербайджанской границе произошло то, что было неизбежно.

На сей раз «свечка» была преподнесена к огнеопасной черте. Уже известно, что вчера на армяно-азербайджанской границе в товузском направлении произошли боестолкновения с использованием артиллерии.

Азербайджанская сторона винит армянскую, а противная сторона, в свою очередь, азербайджанцев.

А вот мы считаем, что во взрыве этой пороховой бочки в первую очередь виноваты так называемые демократы мирового сообщества. Этакие «миролюбцы», благодаря которым до сих пор продолжаются войны на Ближнем Востоке, возникают очаги напряженности в различных точках мира. Какое-то странное восприятие пацифизма, когда мира добиваешься за счет смертей и обездоленности ни в чем неповинных людей.

Карабахский конфликт тлеет, временами воспламеняясь, на протяжении 30 лет. И при каждой вспышке с обеих сторон погибают молодые ребята. Разница лишь в одном. Отправляется в ад агрессор, и становится шехидом тот, кто защищает свою Родину.

Сегодня Азербайджан фактически столкнулся с ситуацией, когда фашистская Германия напала на СССР. Кстати, армянские фашисты, взявшие на вооружение нацистскую идеологию, основанную на расизме, недалеко ушли от своих учителей. Ходжалинский геноцид, учиненный армянами, по своей жестокости и бесчеловечности не уступает деяниям отрядов СС, сжигавших и убивавших мирных жителей по той простой причине, что те были славяне, цыгане, евреи.

Мировое сообщество, спустя несколько десятилетий, повторяет ту же ошибку. Потакает агрессору. Ставит на одну чашу весов оккупанта и жертву оккупации. И при этом цинично заявляет о том, что «мы признаем территориальную целостность Азербайджана» в карабахском конфликте.

Тогда возникает резонный вопрос: если 51-статья Устава ООН дает Азербайджану право на защиту своей территориальной целостности, то что же мешает «миролюбцам» всего мира встать на сторону справедливости и права? И это не риторический вопрос. Все до невозможности просто. Каждая из мировых держав пытается урвать свой кусок пирога.

Карабахский пирог как раз из таковых, что ни один из сопредседателей МГ ОБСЕ – США, Россия, Франция друг к другу претензий не имеет. Их всех устраивает подобное статус-кво. Когда и армянская, и азербайджанская стороны висят на карабахском крючке. Однако, периодически, «пороховая бочка» должна заговорить. И вчера она «заговорила».

Возникает вопрос: почему вдруг возник такой инцидент? Понятно, что МГ ОБСЕ выступят с заявлением соблюдать спокойствие, и все же. Почему?

Ни для кого не секрет, что сегодня Армения по числу заразившихся коронавирусом и по числу смертельных исходов занимает лидирующие позиции в мире. На душу населения, естественно. Никол Пашинян, который после прихода к власти обещал своим соплеменникам «манну небесную», не учел фактор «короны». И пока он охотился на своих оппонентов Саргсяна и Кочаряна, пытаясь выбить из них награбленное (при этом он не забывал также грабить), ситуация с «короной» вышла из-под контроля.

Народ недоволен, его не интересует награбленное богатство «карабахского клана». Армян волнует одно: как избавиться от «лап короны». Пашинян это знает. Но внимание народа нужно отвлечь. И вот именно тогда, когда котел нетерпения армянского народа доходит до предела, вдруг азербайджанские воины «атакуют» позиции армян. И заметьте, не в оккупированном Нагорном Карабахе, а в товузском направлении, на армяно-азербайджанской границе. Ясно, что Пашинян в отчаянии пошел на крайне необдуманный шаг. Желая отвлечь внимание своего народа от внутренних проблем, он пошел на такую провокацию.

И напрасно. Теперь Пашиняну, помимо умерших от «короны», придется отвечать за позорную гибель и армянских солдат. А имена их скоро всплывут, как рыбы после динамитной атаки браконьеров…