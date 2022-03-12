11 марта с 17:00 до 21:00 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были незамедлительно приняты адекватные ответные меры. Под прицелом находились исключительно боевые позиции членов незаконного вооруженного формирования.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.